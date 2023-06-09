Летевший из Санкт-Петербурга самолет экстренно приземлился в Самаре

Транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия с самолетом / Фото: vk.com/ptproc

В четверг, 8 июня 2023 года, в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет рейсом № 5Н-531 Санкт-Петербург — Самара. Причиной стали неполадки на борту.

— Воздушное судно марки Boing-738 авиакомпании «Смартавиа» экстренно приземлилось в аэропорту Курумоч в 11:20 (мск) 8 июня 2023 года. По предварительным данным, это было связано с неполадкой работы авиационного оборудования, — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Самолет приземлился благополучно. На борту находились семь членов экипажа и 188 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время Куйбышевская транспортная прокуратура проводит по факту происшествия проверку. При наличии оснований она примет необходимые меры реагирования.

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