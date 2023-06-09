В Самаре откроется фотовыставка, посвященная Дню России

Географы подготовили фотографии. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самаре в преддверии празднования Дня России откроется выставка. Она будет расположена на склоне площади Славы.

По информации пресс-службы правительства региона, фотовыставку «Великая Россия» подготовили русские географы. Специалисты предлагают каждому самарцу познакомиться с природным и культурным многообразием нашей страны. Фотовыставка станет настоящим путешествием. Отдельные кадры сложатся в единый образ современной России.

Выставка откроется 9 июня 2023 года. Местные жители смогут почувствовать объединение и общий исторический код, который основан на уважении к традициям и культуре страны.