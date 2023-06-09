Заслуженный артист России Виктор Третьяков выступит на Грушинском фестивале 2 июля 2023 года

Виктор Третьяков - автор хитов «Тюбик» и «Белая птица» / Фото: vk.com/tretiakov1961

Заслуженный артист России, известный поэт и исполнитель Виктор Третьяков вновь выступит на Грушинском фестивале. Автор хитов «Тюбик» и «Белая птица» вернется на юбилейный фестиваль после долгого перерыва.

— Виктор Третьяков умеет удивить слушателя, увлечь непредсказуемостью песен, разнообразием жанров. Кто-то сначала открывает для себя его юмористические песни, кто-то наоборот погружается в глубину смыслов. Стихи и песни артиста — про каждого из нас, про нашу жизнь, переживания и волнения, — отмечают организаторы фестиваля.

Виктор Третьяков выступит на главной сцене Грушинского фестиваля. Его концерт состоится в воскресенье, 2 июля 2023 года.

Напомним, 50-й Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах в Самарской области с 29 июня по 2 июля 2023 года. Там воссоздадут атмосферу 70-х годов прошлого века. Гостей ждут нет только выступления авторов-исполнителей, но еще мастер-классы, интерактивные проекты, спектакли и парусная регата.

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