Актеры самарского драмтеатра выступили в Москве на «Фабрике Станиславского»

Главной задачей «Фабрики Станиславского» является выделение выдающихся актерских работ. Фото: пресс-служба фестиваля «Фабрика Станиславского»

Артисты самарского драмтеатра показали на сцене Московского губернского театра спектакль «Тартюф», став участниками фестиваля «Фабрика Станиславского». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Главной задачей «Фабрики Станиславского» является выделение выдающихся актерских работ. Организаторы фестиваля отметили, что для фестиваля спектакль «Тартюф» по пьесе Жана-Батиста Мольера в постановке режиссера Александра Кузина самарского драмтеатра стал интересным примером сочетания мольеровских традиций и наследия Станиславского.

По итогам фестиваля исполнителям главных ролей спектаклей конкурсной программы присуждаются премии в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучший актерский ансамбль».

Спектакль «Тартюф» и режиссер постановки Александр Кузин получили диплом участника и специальный приз от Московского Губернского театра – памятную тарелку с изображением Константина Станиславского.

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