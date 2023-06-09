В аэропорту Курумоч опровергли сообщения о тревоге из-за экстренной посадки самолета из Петербурга

Самолет благополучно сел в аэропорту Курумоч 8 июня 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности происшествия в аэропорту Курумоч. В четверг, 8 июня 2023 года, там совершил экстренную посадку самолет Санкт-Петербург — Самара. Ранее в СМИ появилась информация, что на борту обнаружили неисправность системы турбонаддува. Якобы из-за этого в воздушной гавани объявили тревогу. Однако там опровергли эту информацию.

— В аэропорту не объявляли тревогу. Самолет, летевший рейсом 5N-531 Санкт-Петербург — Самара, произвел посадку по расписанию в 12:35 8 июня 2023 года, — сообщили "КП-Самара" в пресс-службе Курумоча.

Между тем, по предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту выявили неполадку работы авиационного оборудования. К счастью, это не помешало благополучно посадить самолет в Самаре. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. В настоящее время Куйбышевская транспортная прокуратура проводит по факту случившегося проверку.

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