В Самарской области пьяная женщина-водитель на скорости врезалась в фонарь

Женщина врезалась в столб. ФОто: ГУ МВД по региону

В городе Тольятти Самарской области местная жительница попала в серьезную аварию. Автолюбительница на скорости влетела в фонарный столб.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, молодая автолюбительница ехала на иномарке «Volkswagen Jetta» по улице Комсомольской в сторону улицы Карбышева в Центральном районе. Во время движения женщина потеряла контроль за дорогой и врезалась в фонарь. В результате столкновения, пострадавшую госпитализировали.

Оказалось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.