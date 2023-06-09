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НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:54

В Самарской области пьяная женщина-водитель на скорости врезалась в фонарь

Пострадавшую госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Женщина врезалась в столб. ФОто: ГУ МВД по региону

Женщина врезалась в столб. ФОто: ГУ МВД по региону

В городе Тольятти Самарской области местная жительница попала в серьезную аварию. Автолюбительница на скорости влетела в фонарный столб.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, молодая автолюбительница ехала на иномарке «Volkswagen Jetta» по улице Комсомольской в сторону улицы Карбышева в Центральном районе. Во время движения женщина потеряла контроль за дорогой и врезалась в фонарь. В результате столкновения, пострадавшую госпитализировали.

Оказалось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.