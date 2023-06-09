В Самарской области выявили нелегальных кредиторов, работавших подвидом комиссионных магазинов

Самарцев просят быть осторожнее и проверять финансовые организации перед оформлением заема Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в первом квартале 2023 года выявили восемь нелегальных кредиторов. Они предоставляли жителям займы, не имея специального разрешения Банка России.

— Чаще всего нелегальные кредиторы выдавали себя за комиссионные магазины. Однако фактически они предоставляли услуги ломбардов. При этом они не состояли в госреестре ломбардов Банка России. Организации торговали бывшими в употреблении товарами и предлагали гражданам услуги по краткосрочным займам под залог имущества, — сообщили в пресс-службе отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Специалисты отмечают, что цель нелегального кредитора — создать такие условия, чтобы заемщик не исполнил договор и просрочил платежи. После этого нелегальный кредитор обращается в суд, чтобы наложить арест на имущество и продать залог — квартиру или машину.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее. Прежде чем взять кредит или заем, следует проверить компанию на сайте Банка России. Также там есть список организаций, у которых выявили признаки нелегальной деятельности. Кроме того, не стоит брать заемы, которые предлагают физические лица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Это запрещено законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал