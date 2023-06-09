Дмитрий Азаров наградил лучших работников социальной сферы Самарской области

Также жители региона были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 8 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на мероприятии в честь Дня социального работника в театре оперы и балета наградил лучших работников отрасли и победителей общественной акции «Ангел милосердия».

Так, почетное звание «Заслуженный работник соцзащиты населения РФ» было присвоено инструктору по труду самарского центра дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, начальнику отдела соцобслуживания в микрорайоне Хворостянский.

Также жители региона были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям», почетной грамотой губернатора, медалями Луки Крымского за заслуги в здравоохранении.

В этом году акция «Ангел милосердия» прошла в 20-й раз. Победители акции получили дипломы и подарки.

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