Дмитрий Азаров наградил лучших работников социальной сферы Самарской области

Также жители региона были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 8 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на мероприятии в честь Дня социального работника в театре оперы и балета наградил лучших работников отрасли и победителей общественной акции «Ангел милосердия».
Так, почетное звание «Заслуженный работник соцзащиты населения РФ» было присвоено инструктору по труду самарского центра дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, начальнику отдела соцобслуживания в микрорайоне Хворостянский.
Также жители региона были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям», почетной грамотой губернатора, медалями Луки Крымского за заслуги в здравоохранении.
В этом году акция «Ангел милосердия» прошла в 20-й раз. Победители акции получили дипломы и подарки.
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