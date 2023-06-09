В Самаре пенсионер сбил женщину с ребенком на улице Красноармейской

Пешеходы переходили дорогу по "зебре". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинском районе Самары пожилой мужчина сбил двух пешеходов. Авария произошла вечером 8 июня 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 80-летний водитель автомобиля «Москвич» ехал по улице Красноармейской в направлении улицы Молодогвардейской. В районе жилых домов автолюбитель сбил женщину с трехлетним ребенком. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате столкновения, пострадавших госпитализировали.

Женщину и ребенка доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.