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НовостиОбщество9 июня 2023 9:36

Самару накроет сильная магнитная буря с 15 по 21 июня 2023 года

Метеочувствительным стоит подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Жители столкнуться с головной болью

Жители столкнуться с головной болью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару накроет сильная магнитная буря в конце июня 2023 года. Специалисты предупредили местных жителей.

По информации сервиса mu-calend, ближайшая магнитная буря ожидается вечером 15 июня 2023 года. Ее сила составит 3 балла. В период с 16 по 20 июня сила бури составит 4-5 баллов. В эти дни метеочувствительные горожане могут почувствовать головную боль, слабость, также снизится внимание и работоспособность, появится сонливость.

Самарцам рекомендуют не перенапрягаться. Стоит больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.