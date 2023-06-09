Прокуратура обязала установить ограждение школы в Самарской области

В апреле 2023 года административный иск направили в Приволжский районный суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 года в Самарской области прокуратура Хворостянского района в ходе проверки обнаружила нарушения на территории средней общеобразовательной школы села Владимировка.

— Там полностью отсутствовало ограждение протяженностью 200 м. Обязанность по содержанию здания и территории школы возложена на МАУ «Центр обслуживания», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Прокурор района в адрес главы муниципального района внес представление, которое было оставлено без удовлетворения. В связи с этим в апреле 2023 года административный иск направили в Приволжский районный суд.

Он обязал МАУ «Центр обслуживания» установить ограждение на территории образовательной организации. Сейчас решение Приволжского районного суда пока не вступило в законную силу.

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