В Самаре мужчина пытался продать более 2 кг наркотиков

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил заработать на продаже запрещенных веществ. Наркоторговца задержали правоохранители.

По информации прокуратуры Самарской области, молодой человек решил продавать запрещенные вещества через интернет. Он договорился с третьим лицом и забрал из тайника в лесу Красноглинского района более 2 килограмм наркотиков. После он доставил вещества на парковке, где его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд признал задержанного виновным, его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в свою законную силу.