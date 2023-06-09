Праздник в честь Дня России пройдет в ТК «Гудок» в Самаре 12 июня 2023 года

Концертно-развлекательную программу представит исторический парк «Россия — моя история» / Фото: ТК «Гудок»

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Самаре состоится праздник в честь Дня России. Концертно-развлекательную программу представит исторический парк «Россия — моя история», который работает в ТК «Гудок».

Гостей ждут мастер-класс от самарского клуба исторического фехтования Castrum Fluminis 12+; концерт детских творческих, танцевальных и музыкальных коллективов; выступление танцевального коллектива «Армида»; активности от ведущего с призами и подарками.

С 13:00 до 16:00 запланированы активности на площадке исторического парка. В 13:00 состоится обзорная экскурсия «Рюриковичи», в 14:00 — «Романовы», в 15:00 — «От великих потрясений к Великой Победе 1914-1945». Кроме того, с 13:00 стартует показ фильма Андрея Кончаловского «Сибириада» (12+).

Начало концертно-развлекательной программы — в 11:00. Место: ТК «Гудок», перед входом со стороны улицы Красноармейской. Вход свободный. Подробная информация о празднике по ссылке.

Реклама. Морозова З.Т.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал