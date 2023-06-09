Более тысячи лифтов планируется заменить в многоэтажках Самарской области в 2023

В бюджете Самарской области заложили 1,35 миллиардов рублей. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В 2023 году в Самарской области планируется заменить более 1100 лифтов в многоквартирных домах. Об этом рассказал председатель регионального правительства на заседании самарской Губдумы 9 июня.

Это больше прошлогодней суммы. Как отметил Виктор Кудряшов, в 2022 году было заменено 615 аварийных лифтов, что вдвое превысило показатели прошлых лет. Ранее сообщалось, что изначально на обновление лифтов в домах было предусмотрено около 200 миллионов рублей.

Однако в конечном итоге эту сумму увеличили в семь раз – в бюджете Самарской области на замену и ремонт лифтового оборудования заложили 1,35 миллиардов рублей. В первом квартале 2023 года планировали заменить 500 лифтов. Новые кабины должны были появится в домах, где срок эксплуатации лифтового оборудования превышает 25 лет.

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