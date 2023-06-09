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НовостиОбщество9 июня 2023 10:24

В Самарской области начальник отделения почты украла лотерейные билеты и пособия

Женщина понесет уголовную ответственность
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемую оштрафовали

Подозреваемую оштрафовали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадном Самарской области начальница отделения почты украла лотерейные билеты и пособия. Суд признал женщину виновной.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемая работала в отделение почты и присвоила себе лотерейные билеты, пенсии и социальные выплаты горожан. Общая сумма причиненного ущерба превысила 130 тысяч рублей. При этом, женщина вела тетрадь, в которую записывала долг перед отделением почтовой связи.

Подозреваемая активно способствовала раскрытию преступления. Ей назначили наказание в виде низшего предела в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.