В Самарской области начальник отделения почты украла лотерейные билеты и пособия

Подозреваемую оштрафовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадном Самарской области начальница отделения почты украла лотерейные билеты и пособия. Суд признал женщину виновной.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемая работала в отделение почты и присвоила себе лотерейные билеты, пенсии и социальные выплаты горожан. Общая сумма причиненного ущерба превысила 130 тысяч рублей. При этом, женщина вела тетрадь, в которую записывала долг перед отделением почтовой связи.

Подозреваемая активно способствовала раскрытию преступления. Ей назначили наказание в виде низшего предела в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.