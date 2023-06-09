Умными сделают светофоры на более чем 40 улицах Самары

Светофоры снабдят дорожными контролерами, которые предназначены для управления сигналами на перекрестках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре станет больше умных светофоров. Планируется модернизировать «регулировщиков» на более чем 40 улицах города. Их оснастят дорожными контролерами, которые предназначены для управления сигналами на перекрестках. Об этом говорится в техзадании Минтранса по созданию интеллектуальной транспортной системы Самарской области.

Так, умными станут светофоры на проспектах Кирова, Ленина, Масленникова, на улицах XXII Партсъезда, Авроры, Вилоновской, Водников, Гагарина, Коммунистической, Красноармейской, Максима Горького, Ново-Вокзальной, Мичурина, Пензенской, Победы, Полевой, Революционной, Самарской, Свободы, Советской Армии, Тухачевсткого, Урицкого, Фрунзе, Чкалова, на Волжском проспекте, улицах Лесной, Маяковского, Аэродромной, Георгия Димитрова, Куйбышева и других.

Поумнеют светофоры и в Тольятти. Дорожными контроллерами оснастят «регулировщиков» на Автозаводском шоссе, бульваре 50 лет Октября, Обводном шоссе, Южном шоссе, улице Ларина и других.

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