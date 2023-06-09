В Самаре увеличат количество автобусов на девяти маршрутах в День России 12 июня 2023 года

Работа общественного транспорта будет усилена для удобства жителей Фото: администрация Самары

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Самаре состоится празднования Дня России. Для удобства жителей городские власти решили усилить работу общественного транспорта. О принятых мерах рассказали в администрации.

В частности, в городе увеличат количество автобусов на маршрутах № 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. Дополнительный транспорт будет подан к 22:30. Автобусы будут ждать пассажиров на улице Самарской, на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого.

Помимо этого, в ночь с 12 на 13 июня 2023 года городской метрополитен будет работать дальше. Пассажиры смогут воспользоваться метро до 1:00. Эти изменения коснутся и остального общественного транспорта.

Власти также напоминают, что перевозки к садово-дачным массивам в этот день будет осуществляться в полном объеме. Транспорт будет ходить расписанию воскресного дня.

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