В Самаре перекроют проезд по проспекту Масленникова с 9 по 14 июня 2023 года

Ограничения будут действовать на участке от улицы Маломосковской до Московского шоссе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. 24 мая 2023 года специалисты начали работу на пересечении проспекта Карла Маркса и Московского шоссе с переходом на проспект Масленникова. В связи ремонтом и модернизацией теплотрассы в городе временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать по проспекту Масленникова на участке от улицы Маломосковской до Московского шоссе. Проезд автомобилей запретят с 22:00 9 июня до 5:00 14 июня 2023 года.
Отмечается, что изменения также коснутся автобусов №2, 4, 22, 23, 47, 170 и троллейбусов №4, 15, 19. В этот период они будут перевозить пассажиров по скорректированным маршрутам. Ознакомиться с организацией движения можно на схемах.
Схема: администрация Самары
Схема: администрация Самары
Схема: администрация Самары
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