Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 10:56

В Самаре из-за пожара в аварийном здании загорелась крыша соседнего дома

Пострадало жилье пенсионерки
Алена ПРОВКИНА
Иск направили в суд

Иск направили в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ленинском районе Самары загорелось расселенное здание. Из-за пожара пострадал жилой дом.

По информации прокуратуры Самарской области, на улице Ленинской загорелось расселенное здание в марте текущего года. Специалисты не снесли и не зачистили участок от строительного мусора, что привело к возникновению пожара. Огонь перекинулся на крышу частного жилого дома, в котором проживала 78-летняя пенсионерка. В интересах женщины в суд направлен иск на департамент управления имуществом.

Сейчас иск находится на рассмотрении в суде. Если его примут, то женщине возместят нанесенный ущерб.