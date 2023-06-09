В Самаре из-за пожара в аварийном здании загорелась крыша соседнего дома

Иск направили в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ленинском районе Самары загорелось расселенное здание. Из-за пожара пострадал жилой дом.

По информации прокуратуры Самарской области, на улице Ленинской загорелось расселенное здание в марте текущего года. Специалисты не снесли и не зачистили участок от строительного мусора, что привело к возникновению пожара. Огонь перекинулся на крышу частного жилого дома, в котором проживала 78-летняя пенсионерка. В интересах женщины в суд направлен иск на департамент управления имуществом.

Сейчас иск находится на рассмотрении в суде. Если его примут, то женщине возместят нанесенный ущерб.