В Самаре потерявшейся бабушке помогли найти родственников благодаря браслету «Амулет»

Устройство силиконового гаджета запоминает самые важные данные о владельце. Фото: АНО ЦППЛ Самарской области

В Самаре благодаря оранжевому специальному браслету семье быстро помогли найти дезориентированного родственника. Об этом сообщили в АНО ЦППЛ Самарской области.

Полицейские нашли на улице потерявшуюся пожилую женщину, на которой был ярко-оранжевый браслет «Амулет», и связались с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Благодаря спецбраслету было легко опознать бабушку и связаться с ее родными.

С помощью данного устройства с технологией NFC в считанные минуты завершился «обратный поиск», когда отряд ищет не пропавшего, а его родных. Отмечается, что в Самарской области учащаются случаи, когда без вести пропавших людей находят именно по электронному браслету «Амулет».

Устройство силиконового гаджета запоминает самые важные данные о владельце: ФИО, адрес, контакты родных, заболевания. Чтобы получить такой браслет, можно оставить заявку по бесплатному телефону 8-800-700-29-45.

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