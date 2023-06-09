В Самаре отправили под суд заказчика убийства депутата Сызранской гордумы

Покушение на убийство Сергея Иванова было запланировано летом прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова. Материалы переданы в суд. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, в качестве обвиняемого по делу проходит 36-летний бизнесмен. Следствие полагает, что мужчина решился расправиться с народным избранником из-за неприязни. Для этого он нанял киллера, которому пообещал оплату в 1 млн. рублей. Мужчина согласился.

В период с 23 июня по 2 июля 2022 года заказчик передал исполнителю 700 тыс. рублей, телефон, огнестрельное оружие. Он также сообщил место жительства депутата, распорядок его дня и машину, на которой тот передвигается. 2 июля исполнитель сообщил обвиняемому, что убийство совершено. Тогда же информация о расстреле Иванова появилась в социальных сетях. На деле сведения оказались недостоверными – расправу выдумали, чтобы задержать заказчика. В результате уже 3 июля бизнесмен был у оперативников.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на совершение убийства по найму), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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