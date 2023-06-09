Фельдшерско-акушерский пункт строят в поселке Самарской области

В новом пункте будет оказываться вся необходимая первичная помощь. Фото: минздрав Самарской области

В Пестравском районе Самарской области началось возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта. Он расположится в поселке Овсянка, сообщили в региональном минздраве.

Специалисты уже смонтировали металлический каркас и кровлю здания, в ближайшее время приступят к монтажу ограждающих конструкций и устройству фасада. Сейчас около 350 жителей получают помощь в приспособленном помещении.

В новом пункте будет оказываться вся необходимая первичная помощь, а при необходимости – неотложная и экстренная. Также ожидается поставка мебели, компьютера и медицинского оборудования.

Помимо этого, преобразится фельдшерско-акушерский пункт в селе Михайло-Овсянка и поликлиническое отделение районной больницы в селе Пестравка. В этом году также планируется возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Михеевка.

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