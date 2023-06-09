ТОАЗ поможет возвести часовню в честь Александра Невского в Ставропольском районе

Предприятие передало православному приходу стройматериалы / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области построят часовню в честь Александра Невского. Ее возведут на территории детского лагеря при православной школе. Инициатор проекта — православный приход храма в честь Воскресения словущего села Ягодное Ставропольского района. Поддержку религиозному учреждению окажет Тольяттиазот. Предприятие уже передало настоятелю прихода — протоиерею Игорю Баранецкому — строительные материалы.

Приходская школа «Благовест» работает с 2016 года. В ней учатся дети из села Ягодного и Тольятти. Посещают учебное заведение школьники из приемных и малообеспеченных семей. В ближайшее время для них хотят построить школьный лагерь. Там же возведут часовню.

— Мы всегда откликаемся на общественно значимые проекты и инициативы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Строительство детского лагеря при храме заложит основу для духовно-нравственных ценностей маленьких прихожан и поможет сохранить лучшие православные педагогические традиции, — отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Напомним, в 2022 году предприятие выделило средства на благоустройство территории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Винновке. Также оно помогло в проведении строительных работ в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия Московского.

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