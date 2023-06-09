В Самаре водитель такси протаранил трамвай №22 на улице Ново-Садовой

В момент происшествия в рельсовом транспорте были пассажиры Фото: скриншот с видео

В пятницу, 9 июня 2023 года, в Самаре произошло необычное ДТП. Таксист врезался в трамвай, следующий по маршруту №22. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

– Авария произошла днем на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага. В трамвае в этот момент были пассажиры. К счастью, пострадавших среди них нет, – поделились самарцы.

Очевидцы предполагают, что водитель такси планировал повернуть с улицы Ново-Садовой, но не заметил трамвай. В результате транспортные средства столкнулись. Судя по кадрам, такси въехало в двери трамвая. Легковушка получила повреждения – у нее помялся бампер.

Напомним, ранее аналогичное ДТП произошло на улице Полевой. Легковой автомобиль не смог разъехаться с трамваем. В результате движение общественного транспорта было временно приостановлено.

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