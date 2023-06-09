Самарчанке, укравшей из банка более 20 млн рублей, отказали в освобождении из колонии

Женщине отказали в УДО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница, работающая начальником сектора кассовых операций, украла более 20 млн рублей. Женщину признали виновной.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемая растрачивала денежный средства, загружая кассеты банкоматов денежными средствами в меньшем объеме, чем отражалось в учебных записях. Причиненный ущерб составил 23,8 миллионов рублей. Злоумышленницу задержали. Ей назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подозреваемая не вернула многомиллионный иск и погашает долг из заработной платы. Женщине уже несколько раз отказали в условно-досрочном освобождении и изменении вида исправительного учреждения.