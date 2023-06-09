В Самаре бездомные собаки вновь напали на припаркованные машины на улице Георгия Димитрова

Собаки разгрызли машины. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители вновь пожаловались на бродячих бездомных животных. Собаки напали на припаркованные автомобили на улице Георгия Димитрова.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, собаки расцарапали и разгрызли части автомобилей. На фотографию также попали убегающие животные. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: некоторые считают, что в городе появляется все больше бродячих собак, что становится проблемой. Другие же воспринимают ситуацию с юмором.

- Просто машины сделали плохо, - подчеркивают самарцы.

Напомним, ранним утром горожане также заметили огромную стаю собак возле набережной. Животные бежали за велосипедистом.