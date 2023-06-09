Существенных изменений ставок по вкладам и кредитам не будет

Ставки вряд ли изменятся. Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp.

Сегодня на заседании ЦБ РФ ключевая ставка была сохранена на прежнем уровне 7,5%. В связи с этим банк ВТБ не прогнозирует существенных изменений на рынке депозитов и розничного кредитования.

По оценке банка, в сегменте привлечения ставки сохранятся в текущем диапазоне, который сформировался еще в начале марта. В ближайшей перспективе самая высокая доходность на рынке по-прежнему будет доступна на «длинных» сроках, а также в рамках сезонных акций. Вкладчики сохранят интерес к сберегательным инструментам, несмотря на сезон отпусков.

Решение ЦБ РФ не приведет к существенным изменениям и на рынке розничного кредитования. Действующий уровень ставок позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после спада 2022 года.

ВТБ пока не планирует менять условия по своим сберегательным продуктам, а также по кредитам, в том числе жилищным. При этом банк будет внимательно следить за финансовой конъюнктурой, и в случае ее изменения принимать решение по своим ценовым предложениям.