В Самаре несколько домов останутся без холодной воды 13-15 июня 2023

Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» запланировали ремонтно-профилактические работы. Из-за этого несколько домов останутся без ХВС. Информацию сообщили в пресс-службе компании.

13 июня с 11:00 до 13:00 воды не будет на ул. Фасадная, 5, 7; пер. Молодежный, 19, 19А, 20, 21, 22; ул. Нефтяников, 6, 8. На ул. Фасадная, 7, будет установлен бойлер.

14 июня с 9:00 до 13:00 может быть отключено ХВС по ул. Мориса Тореза, 85. В этот же день воду планируется отключить с 9:00 до 17:00 по ул. Орловская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 26, 24, 22а, 22.

15 июня без ХВС останутся дома по ул. Архитектурная, 177, 177А, 179, 181, 183, 185А, 185, 187, 189, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224. Воды не будет с 9:00 до 17:00. В этот же день подачу ХВС с 11:00 до 14:00 приостановят на ул. Восковая: 3, 5, 7; ул. Ковровская: 4, 6, 8, 10; ул. Арбатская:1, 3, 5, 7; ул. Фестивальная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6; ул. Липяговская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9.