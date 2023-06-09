Сроки перекрытия ул. Льва Толстого в Самаре продлили до 21 июня 2023 года

Дорогу перекрыли на время ремонта теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлили сроки перекрытия движения по улице Льва Толстого. Движение на участке от улицы Галактиновской до улицы Самарской будет ограничено еще несколько дней. Причина — ремонт и модернизация теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автомобилисты не смогут ездить по улице Льва Толстого с 5:00 10 июня до 23:59 12 июня 2023 года, а также с 22:00 16 июня до 5:00 21 июня 2023 года. Изменения затронут и работу общественного транспорта. В объезд направят автобусы №№ 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к проводимым работам, ведь они — часть подготовки города к новому отопительному сезону. Также горожан призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Схема временного движения автобусов в центре Самары Фото: администрация Самары

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал