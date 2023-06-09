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НовостиОбщество9 июня 2023 13:00

Сроки перекрытия ул. Льва Толстого в Самаре продлили до 21 июня 2023 года

Ограничение будет действовать на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской
Анастасия ФИЛАТОВА
Дорогу перекрыли на время ремонта теплотрассы

Дорогу перекрыли на время ремонта теплотрассы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлили сроки перекрытия движения по улице Льва Толстого. Движение на участке от улицы Галактиновской до улицы Самарской будет ограничено еще несколько дней. Причина — ремонт и модернизация теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автомобилисты не смогут ездить по улице Льва Толстого с 5:00 10 июня до 23:59 12 июня 2023 года, а также с 22:00 16 июня до 5:00 21 июня 2023 года. Изменения затронут и работу общественного транспорта. В объезд направят автобусы №№ 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к проводимым работам, ведь они — часть подготовки города к новому отопительному сезону. Также горожан призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Схема временного движения автобусов в центре Самары

Схема временного движения автобусов в центре Самары

Фото: администрация Самары

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