Разбудил перед расправой: в Самарской области дорожный рабочий сжег коллегу

Мужчина проведет в колонии несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставил точку в зверском убийстве, которое было совершено в Самарской области два года назад. Один из дорожных рабочих заживо поджег своего коллегу. Подробности этой истории сообщили в региональной прокуратуре.

Все случилось в апреле 2021 года на 10-м километре автодороги Борское-Таволжанка Борского района. Рабочие автодорожной организации находились в строительном вагончике на полевом стане стройплощадки. В какой-то момент один из них решил расправиться с товарищем.

Суд установил, что мужчина разбудил спящего коллегу, облил его горючей жидкостью и поджег. Пострадавшего доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь в течение шести месяцев, но спасти рабочего не удалось: он скончался от полученных травм.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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