Самарский университет им. Королева вновь вошел в топ-100 вузов России

Вуз подтвердил позиции в топ-100 лучших высших учебных заведений страны / Фото: Самарский университет

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало новый рейтинг лучших вузов России. В топ-100 вновь попал Самарский университет имени академика С.П. Королева. Он занял 44-е место.

Цель составления рейтинга — оценить способность университетов обеспечить выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений. В 2023 году в топ-100 вошли вузы из 29 регионов страны. Лидером стал МГУ, на втором месте — МФТИ, на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет.

Также в список лучших вузов России вошли четыре университета из Самарской области. Самая высокая позиция — 44 место — у СНИУ им. Королева. На 46 строчке — СамГМУ, на 67-м — СамГТУ, а на 98-м — негосударственный медицинский университет «Реавиз».

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