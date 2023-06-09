Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» будут вместе помогать ветеранам и их семьям

В Самаре филиал фонда "Защитники Отечества" работает с 1 июня 2023 года / Фото: Единая Россия

Рабочая группа по вопросам СВО и фонд «Защитники Отечества» решили объединить усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи председателя фонда Анны Цивилевой и члена наблюдательного совета рабочей группы, генсекретаря «Единой России» Андрея Турчака.

Планируется, что координаторы рабочей группы и руководители филиалов фонда в регионах выстроят определенную систему взаимодействия. Она позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам СВО.

Напомним, в Самарской области филиал фонда «Защитники Отечества» открылся 1 июня 2023 года. Его разместили на базе стадиона «Солидарность Арена». Отделение занимает помещение площадью 1,5 тысячи кв. м. В нем предусмотрено более 45 зон и залов различного функционала.

Кроме того, для участников СВО и их близких в Самарской области установлено более 20 мер поддержки. Действует программа «Возвращение». На каждую семью бойцов создан социальный паспорт.

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