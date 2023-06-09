Автобус с разбитым задним стеклом возил пассажиров в Самаре 9 июня 2023

Кто-то разбил заднее окно в автобусе во время поездки по городу / Фото: Подслушано Самара

В пятницу, 9 июня 2023 года, в Самаре заметили очень «комфортабельный» автобус с «автономным кондиционером». Кто-то выбил там заднее стекло, и оно повисло на оконной наклейке. Очевидцы опубликовали фото в социальных сетях.

Насколько известно, автобус с выбитым стеклом ездил сегодня по маршруту № 70 «Сквер Санфировой — Приволжский микрорайон». Увидев его, некоторые самарцы стали зубоскалить, что это новая разработка — якобы чтобы освежать пассажиров в жару. Другие же возмутились, что автобус выпустили в таком виде на линию.

Ситуацию прокомментировали в компании-перевозчике. По данным транспортной организации, автобус вышел на линию в исправном состоянии. Кто-то разбил стекло во время поездки. Когда водитель заметил это, он высадил пассажиров и уехал в автопарк. Сейчас машина находится на ремонте.

— Назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты меры в отношении лиц, ответственных за выпуск и техническое состояние автобуса, — отметили в компании «СамараАвтоГаз».

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