Губернатор Дмитрий Азаров заключил соглашение о развитии добровольчества в Самарской области

Соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия по развитию волонтерства в регионе. Фото: Андрей Савельев

В пятницу, 9 июня 2023 года, Дмитрий Азаров заключил соглашение о сотрудничестве между региональным правительством, Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным центром поддержки и развития добровольчества. Документ был подписан в рамках «Добро.Конференции».

Благодаря взаимодействию с Ассоциацией волонтерских центров в регионе будет создана эффективная инфраструктура поддержки добровольчества в регионе. Также запланировано волонтеров, руководителей волонтерских организаций.

– Для нас важно, что происходит на самарской земле. У нас очень активно развивается движение добровольчеств. Мы рады, когда наш опыт масштабируется в других регионах, и для нас важно, что здесь мы смогли собрать лучший опыт из других регионов, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил, что Самарская область – лидер по развитию добровольчества. Он также поблагодарил главу региона за поддержку, в том числе по созданию инфраструктуры для работы волонтерских организаций.

– Мы с вами в одной команде. Самарская область – первый регион на карте России, где мы объединяем участников Премии в сообщество. Нам очень хочется, чтобы в Самарской области все, кто за собой имеет команду и проекты, объединялись в сообщество, поддерживали друг друга, а мы будем всегда помогать, – отметил Артем Метелев.

Во время церемонии подписания соглашения также было объявлено об открытии в регионе первых клубов участников премии #МЫВМЕСТЕ. Они появятся в Самаре и Тольятти.