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НовостиОбщество9 июня 2023 14:55

В Самаре в июне 2023 года началась обработка территорий от комаров

Общая площадь работ составит 215 га
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участки избавляют от насекомых в два этапа

Участки избавляют от насекомых в два этапа

Фото: администрация Самары

В Самаре специалисты приступили к обработке территории города от комаров. Работы стартовали в июне. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Как правило, истребительные мероприятия проводятся после наступления теплой погоды и схода паводка, когда освобождается нижний слой почвы, ил, где могут находиться личинки насекомых. В парках и на набережной обработка уже завершена, – рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.

Отмечается, что процедура проводится в два этапа: после массового выплода насекомых, а затем в конце июня идет контрольная обработка. Особое внимание будет уделено территориям с водоемами. В их числе – скверы «Дубовый колок», «Солнечная поляна», «Родничок надежды». В общей сложности обработку проведут на площади 215 га.

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