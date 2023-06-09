В Самаре в июне 2023 года началась обработка территорий от комаров

Участки избавляют от насекомых в два этапа Фото: администрация Самары

В Самаре специалисты приступили к обработке территории города от комаров. Работы стартовали в июне. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Как правило, истребительные мероприятия проводятся после наступления теплой погоды и схода паводка, когда освобождается нижний слой почвы, ил, где могут находиться личинки насекомых. В парках и на набережной обработка уже завершена, – рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.

Отмечается, что процедура проводится в два этапа: после массового выплода насекомых, а затем в конце июня идет контрольная обработка. Особое внимание будет уделено территориям с водоемами. В их числе – скверы «Дубовый колок», «Солнечная поляна», «Родничок надежды». В общей сложности обработку проведут на площади 215 га.

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