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НовостиОбщество9 июня 2023 15:37

Появились подробности «экстренной» посадки самолета из Санкт-Петербурга в Самаре

В авиакомпании сообщили, что ситуация не является «авиаинцидентом»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самолет приземлился в Самаре 9 июня, на борту было 178 пассажиров

Самолет приземлился в Самаре 9 июня, на борту было 178 пассажиров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности посадки самолета из Санкт-Петербурга в аэропорту Курумоч. Ранее сообщалось, что судно марки Boing-738 экстренно приземлилось в Самаре из-за неполадок. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Smartavia.

– Экипаж во время подлета к аэропорту проинформировал диспетчера о некорректной индикации работы системы герметизации на панели управления системы герметизации ВС, а также сообщил о том, что полет проходит нормально. Система работала в автоматическом режиме без отклонений, – рассказали в Smartavia.

В авиакомпании также отмечают, что снижение и посадка самолета прошли в штатном режиме, аварийной ситуации не было. Экипаж экстренную посадку не запрашивал, ситуация авиационным инцидентом не является.

Отметим, что информацию о тревоге ранее опровергли в пресс-службе аэропорта «Курумоч».

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