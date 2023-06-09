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НовостиОбщество9 июня 2023 15:56

Число погибших от «Мистера Сидра» в Самарской области увеличилось до 10 человек

Актуальную статистику озвучили в региональном правительстве в пятницу, 9 июня
Валентина ПОЛИКАРПОВА
14 пациентов продолжают лечение в больницах

14 пациентов продолжают лечение в больницах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросло число погибших от отравленного сидра. Обновленные сведения в пятницу, 9 июня 2023 года, озвучили в региональном правительстве.

– 10 человек погибли в результате отравления. 14 пациентов продолжают лечение в больницах. Состояние 3 человек тяжелое, 11 находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще трое выписаны с выздоровлением, – рассказали власти губернии.

Напомним, статистика по России еще более печальная: 9 июня стало известно, что число отравившихся выросло до 104. В числе пострадавших – пятеро несовершеннолетних. Свыше 70 пациентов лечатся в больницах, 33 человека погибли.

Случаи отравления зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Курганской областях, Пензе и Удмуртии.