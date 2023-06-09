В Самаре объявили торги на поставку и монтаж тоннелепроходческого комплекса новой станции метро

Ориентировочная дата заключения госконтракта – 20 июля Фото: администрация Самары

Запущена процедура торгов на поставку и монтаж второго тоннелепроходческого комплекса, который соберут на площадке строительства метро в районе улиц Полевой и Ново-Садовй. Победителю предстоит привезти комплектующие и приступить к монтажным работам. Информацию сообщили в региональном Управлении капитального строительства.

– Запущена закупочная процедура – торги, в том числе, на такие виды работ, как поставка и монтаж ТПМК. Ориентировочная дата заключения госконтракта на поставку и сборку – 20 июля, – рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Отмечается, что специалисты закончили разработку стартового котлована в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой. Начался монтаж башенного крана. Пока его готовность будет частичной – чтобы дальнейшем не мешать сборке элементов второго тоннелепроходческого комплекса с помощью автомобильного крана.