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НовостиОбщество9 июня 2023 17:07

Судебные приставы на 90 суток приостановили работу цеха по производству смертельного сидра под Самарой

Соответствующее решение принял суд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Двери предприятия опечатаны

Двери предприятия опечатаны

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы Самарской области приостановили работу цеха по производству смертельного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

– Проверка показала, что в напитках содержится метанол. Суд постановил признать организацию виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – пояснили в ведомстве.

Сейчас двери предприятия опечатаны. Согласно постановлению, цех не будет функционировать в течение 90 дней.

Ранее стало известно, что количество погибших от ядовитого напитка в Самарской области достигло 10 человек. 14 пациентов находятся в больницах, трое в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней степени тяжести.