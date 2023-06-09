В Самаре военный, укравший телефон у сослуживца,заплатил штраф

Ранее мужчину уже судили за оставление места службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор одному из военнослужащих. Мужчину признали виновным в краже. Подробности сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что военный украл у сослуживца телефон, который стоит 7277 рублей. Преступление было совершено 28 ноября 2022 года. Отмечается, что мужчина действовал из корыстных побуждений. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Интересно, что военнослужащий уже был судим – 31 января 2023 года его приговорили к двум годам колонии общего режима за оставление воинской части. Решением суда от 6 июня 2023 года он также должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за кражу телефона.

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