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НовостиПроисшествия9 июня 2023 18:06

Водитель «КАМАЗа» сбил лося на трассе в Самарской области

От удара животное погибло на месте, автомобиль получил повреждения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Очевидцы сообщали, что из-за ДТП образовалась пробка

Очевидцы сообщали, что из-за ДТП образовалась пробка

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 9 июня 2023 года, в Самарской области произошло необычное ДТП. Водитель грузовика сбил лося. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 17:10 на 1 км автодороги «Кинель-Богатое-Борское» в Кинельском районе. По предварительным данным, 27-летний водитель «КАМАЗа» наехал на лося. От удара животное погибло на месте. В результате столкновения пострадал и автомобиль – он получил механические повреждения.

Очевидцы сообщали, что из-за аварии другим участникам дорожного движения пришлось постоять в пробке. Автомобильный затор образовался в обе стороны.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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