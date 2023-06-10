Всероссийская Добро.Конференция завершилась в Самаре

На церемонии закрытия был и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Андрей Савельев.

В Самаре во Дворе спорта имени Высоцкого в пятницу, 9 июня 2023 года, прошла церемония закрытия всероссийской Добро.Конференции. Это мероприятие объединило представителей Добро.Центров, лидеров волонтерский, социальных и благотворительных организаций, а также молодежных объединений и университетов из 88 регионов страны. На конференции, которая длилась четыре дня, лидеры добровольческого движения представляли проекты, участвовали в образовательной программе и обменивались опытом.

- Самарская область традиционно считается одной из колыбелей развития некоммерческого сектора, - отметил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков - Есть «Том Сойер Фест», «Самара городок», «Бегаем в Тольятти», которые становились финалистами и победителями конкурса «МЫ ВМЕСТЕ». Дмитрий Игоревич [Азаров], спасибо вам большое за прием волонтеров всей страны в Самарской области.

Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что здесь собрались люди, которые объединены целью творить добро.

- Я очень надеюсь, что дружбу, которая зародилась здесь, на берегах Волги, на самарской земле, вы пронесете через всю свою жизнь, потому что вместе мы можем больше. И конечно, всегда будете готовы прийти на помощь не только тем, кому сложно, но и на помощь друг другу, - сказал участникам конференции Дмитрий Азаров.

В финале мероприятия победителям конкурса Росмолодежь.Гранты вручили сертификаты, которые помогут в реализации будущих проектов.

Впервые в истории форума вручались не только гранты победителям, но и президентские гранты.

- Это еще раз подчеркивает то внимание нашего национального лидера к людям добра, которых в нашей стране абсолютное большинство. Нам есть на кого равняться. Владимир Владимирович Путин жаром своей души, своей преданностью стране, патриотизмом зажигает самое доброе, важное, нужное в сердцах своих сограждан, - отметил Дмитрий Азаров.