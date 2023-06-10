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НовостиПроисшествия10 июня 2023 6:00

Жительница Самарской области ударила возлюбленного ножом в сердце

Произошло это на фоне скандала между влюбленными
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Тот самый нож, за который схватилась женщина после ссоры.

Тот самый нож, за который схватилась женщина после ссоры.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Драма на фоне обиды развернулась в Исаклинском районе Самарской области. Там 41-летняя женщина ударила ножом своего 29-летнего возлюбленного в область сердца. Случилось это после того, как сожители выпили и поругались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, - уточнили в полиции.

Вспыльчивую особу задержали и доставили в отдел полиции. Свою виду женщина признала и рассказала, что схватилась за нож на эмоциях. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы, именно такое максимальное наказание по уголовной статье, которую завели на женщину.