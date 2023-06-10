Жительница Самарской области ударила возлюбленного ножом в сердце

Тот самый нож, за который схватилась женщина после ссоры. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Драма на фоне обиды развернулась в Исаклинском районе Самарской области. Там 41-летняя женщина ударила ножом своего 29-летнего возлюбленного в область сердца. Случилось это после того, как сожители выпили и поругались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, - уточнили в полиции.

Вспыльчивую особу задержали и доставили в отдел полиции. Свою виду женщина признала и рассказала, что схватилась за нож на эмоциях. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы, именно такое максимальное наказание по уголовной статье, которую завели на женщину.