Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой официально сменил фамилию на Писарский

После перехода в «КС» Сычевой начал играть под фамилией Писарский. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой официально стал Владимиром Писарским. Футболист получил документ, который подтверждает смену фамилии. Кроме того, нападающий поменял еще и отчество: теперь он Владимир Васильевич Писарский (был – Владимир Александрович Сычевой), сообщает телеграм-канала Российской премьер-лиги.

- Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский, - говорится в сообщении.

Напомним, первую половину сезона РПЛ 2022/23 нападающий провел за «Оренбург» под фамилией Сычевой, а после перехода в «Крылья» зимой футболист играл под фамилией Писарский, однако официально оставался Сычевым.

На смену фамилии и отчества Владимир Писарский решился из уважения к отчиму, который его воспитывал.