Огромное сердце заметили в небе над Самарой

Фотографией необычного облака поделилась с «КП-Самара» читательница.

В небе над Самарой вечером в пятницу, 9 июня 2023 года, заметили огромное сердце. Фотографией необычного облака поделилась с «КП-Самара» читательница. Снимок сделан около набережной Волги.

В мае самарцы заметили в небе над городом «всевидящее око». Его образовали лунный свет и облака, которые создали иллюзию глаза.

Что касается погоды, то в субботу, 10 июня 2023 года, в Самарской области переменная облачность. Синоптики Приволжского УГМС обещают также кратковременный дождь и грозу, в некоторых районах может пройти град. Днем столбики термометром поднимутся до +29.

В ближайшие дни будет холоднее – ночью около +8… +13, днем +16… +21. Местами пройдут дожди и грозы.