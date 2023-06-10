Крупный град, гроза и шквалистый ветер надвигаются на Самарскую область

Непогода продержится в регионе до конца суток. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в субботу, 10 июня 2023 года, в ближайшие 2-4 часа местами пройдет гроза, крупный град и ливень, ветер будет дуть со скоростью 17-22 метра с секунду, а в некоторых районах и до 27 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. Не находитесь на улице возле слабозакрепленных конструкций, не оставляйте возле деревьев и конструкций автомобили! – говорится в сообщении.

Непогода продержится в регионе до конца суток.

Напомним, в ближайшие дни, 11-14 июня 2023 года, в Самарской области похолодает. Температура воздуха ночью будет в районе +8… +13, днем +16… +21. Местами обещают дожди, иногда грозы.