Из-за проблем с двигателем самолет из Самары не вылетел в Минеральные Воды

О незапуске двигателя доложил экипаж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из аэропорта Курумоч в Самаре в субботу, 10 июня 2023 года, не смог вылететь самолет. Он должен был отправиться в Минеральные Воды в 00:55, однако из-за проблем с двигателем воздушное судно осталось в Курумоче, сообщает телеграм –канал Аviaincident.

- После буксировки и разрешения на запуск экипаж доложил о незапуске двигателя номер два, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня 2023 года в Курумоче экстренно сел самолет, который летел из Раменского в Анталью. На борту стало плохо ребенку. Посадка прошла благополучно.

Похожие случаи были и весной. В мае в Самаре приземлился самолет Москва – Душанбе, а в марте – самолет из Таджикистана. В обоих случаях посадить судно в Курумоче решили из-за плохого самочувствия пассажиров.