«Самара» выиграла регулярный этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Финал ЧР пройдет с 28 июня по 2 июля в Перми.

«Самара» выиграла последний тур регулярного этапа чемпионата России по баскетболу 3х3, который проходил в Сочи. Благодаря этой победе волжане стали победителями регулярки первенства страны, сообщает пресс-служба «Самары».

- Данила Чикарев, Владислав Карпов, Семен Дебда и Иван Пьянзин начали день с разгрома команды Bionord Pro (22:10), затем переиграли Bad Boys (20:17), а в финале расправились с «Хелитаб-СКСО» (20:18), - рассказали в самарском клубе.

В этом сезоне волжане выходили в финал в пяти этапах регулярки, в двух из которых побеждали. Худшим результатом в этом сезоне для «Самары» оказалось четвертое место.

Финал чемпионата России по баскетболу 3х3 пройдет с 28 июня по 2 июля в Перми. Участие в нем примут восемь сильнейших команд.

Кроме того, победа в регулярном этапе чемпионата страны дает «Самаре» право сыграть в следующем сезоне в Суперкубке России.