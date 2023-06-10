В Самаре усилят меры безопасности в 20 местах концентрации ДТП

Сейчас идут работы на семи участках, где часто случаются аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары намерены повысить безопасность на 173 участках улично-дорожной сети, в том числе в 20 местах концентрации ДТП. Там собираются улучшить работу светофоров, поставить необходимые знаки и пешеходные ограждения, обновить разметку и, если необходимо, установить искусственную неровность (так называемый «лежачий полицейский»). Об этом стало известно во время заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Аварийно-опасный участок дороги в населенном пункте – это участок, не превышающий 200 метров, либо перекресток, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП разных видов, в результате которых люди получили травмы или погибли, - уточнили в пресс-службе мэрии Самары.

Сейчас идут работы на семи таких участках, еще четыре готовят к таким работам.