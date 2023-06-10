Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с первым зампредседателя Сбербанка

Встреча прошла 10 июня. Фото: Андрей Савельев.

В Самаре в субботу, 10 июня 2023 года, прошла встреча губернатора региона Дмитрия Азарова и первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина. На ней обсудили внедрение искусственного интеллекта в экономику Самарской области, чтобы повысить качество жизни людей, создание IT-кластера, «Карту жителя Самарской области» и многие другие вопросы.

- Сбер - надежный партнер нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы находимся в партнерстве по реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области. Сбер задает повестку нового технологического уклада. Это качество предоставления финансовых услуг, образовательные программы, программы, которые напрямую влияют на технологическое развитие нашего региона, а значит создание новых рабочих мест, повышение качества продукции.

Среди тем, которые обсуждались на встрече, был вопрос размещения в Самаре «Школы 21». Это школа программирования, где планируют готовить востребованных на рынке IT-специалистов. Сбер полностью финансирует этот проект.

Кроме того, сейчас правительство Самарской области и Сбер активно работают над тем, чтобы сделать жизнь жителей региона комфортнее, а транспортную инфраструктуру удобнее.

- Энергия и вовлеченность руководителя региона, его команды вдохновляет Сбер реализовать здесь крупнейшие проекты. Самара и Самарский регион - это лидеры, пионеры в части ИТ-повестки. И здесь, конечно, полная вовлеченность губернатора и всей команды дает свои плоды, - отметил Александр Ведяхин.